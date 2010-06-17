ВР принйяла проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 252 з 431 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроект передбачає закріплення статусу Декларації цілей і завдань бюджету на наступний бюджетний період, визначення її змісту і терміну прийняття Кабінетом міністрів України (до 1 квітня року, що передує плановому). Цим законопроектом змінюється процедура розгляду і ухвалення закону про Державний бюджет України. Він визначає два читання, замість існуючих трьох.

Законопроект пропонує ввести механізм середньострокового бюджетного планування і прогнозування, удосконалити застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

Запропоновано впорядкування повноважень органів державної влади з питань бухгалтерського обліку, а саме - передбачено застосування єдиних підходів до діяльності бухгалтерських служб, нормування функціональних обов'язків і повноважень головного бухгалтера як керівника бухгалтерської служби, закріплення за Міністерством фінансів регулювання питань методології бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а за держказначейством - ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосування до фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування єдиних методологічних вимог до ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів і кошторисів з представленням її в Міністерство фінансів і держказначейство, а також у складі квартального і річного звіту про виконання державного бюджету України.

Запропоновано також удосконалення системи державного внутрішнього контролю. Зокрема, передбачено впровадження у бюджетних установах внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, що конкретизують суть, завдання і механізми функціонування, визначені види порушень бюджетного законодавства (40 видів), заходи впливу (7 видів) і процедури їх застосування контрольними органами, розмежовані і деталізовані контрольні повноваження органів державної влади, уповноважених здійснювати контроль над дотриманням бюджетного законодавства.

У проекті Бюджетного кодексу конкретизовано умови і особливості здійснення операцій з державним і місцевим боргом, залученням державних і місцевих запозичень, визначений перелік джерел фінансування дефіциту бюджету.

Він також визначає склад прибутків загального фонду державного бюджету, перелік захищених витрат бюджету, процедуру перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам, конкретизовані субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за державними програмами соціального захисту та ін.

Переглянуто джерела прибутків місцевих бюджетів, впорядковано витратні повноваження місцевих бюджетів, зокрема, передано з державного бюджету плату за ліцензії і сертифікати за державну реєстрацію (6 видів), 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення, 50 відсотків збору за спеціальне водокористування, 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення, плата за надані в оренду ставки, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, плата за використання інших природних ресурсів.

Окрім того, віднесено в повному обсязі до прибутків місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні об'єму міжбюджетних стосунків, фіксований податок на прибутки від підприємницької діяльності, єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва і плата за землю (які зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування), надходження адміністративних штрафів, плата за торговельний патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торговельних патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), які надають виконавчі органи відповідних місцевих рад; податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки, у складі місцевих податків і зборів, а також збільшення для бюджетів місцевого самоврядування з 20% до 50% нормативів зарахування збору за забруднення природного середовища і грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону природного довкілля в результаті господарської та іншої діяльності.

Віднесена до бюджету розвитку місцевих бюджетів частина податку на прибуток підприємств (окрім податку на прибуток комунальних підприємств і фінансових установ), відповідно до додаткових ставок такого податку, у розмірах, визначених законом, з питань оподаткування, включені у витрати місцевих бюджетів, які враховуватимуться при визначенні об'єму міжбюджетних трансфертів фінансування центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, закладів і установ комунальної власності, яким наданий статус національного, утримання позашкільної освіти (заходи районного значення щодо позашкільної роботи з дітьми).

Законопроект передбачає узгодження інших законів України зі змінами до Бюджетного кодексу (зміни до 26 законів, зокрема, до Цивільного кодексу України, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Карного кодексу України та інші законодавчі акти).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що розширення прибутків місцевих бюджетів зумовить збільшення їх об'єму зокрема: шляхом встановлення нового місцевого податку (податку на нерухомість) - на 370 млн. грн., за рахунок перерозподілу коштів з державного бюджету - на 1,6 млрд. грн. (плати за отримання ліцензій і сертифікатів, за державну реєстрацію - 304,1 млн. грн..; частини збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення - 385,3 млн. грн.; частини плати за користування надрами загальнодержавного значення - 800 млн. грн.; частини збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення - 74 млн. грн.; плати за використання інших природних ресурсів - 1,3 млн. грн.; плати за надані в оренду ставки, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, - 1,3 млн. грн.; надходження від продажу безгосподарського майна - 21,4 млн. грн.), шляхом віднесення до бюджету розвитку надходжень від єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, частини податку на прибуток - 9,1 млрд. грн.