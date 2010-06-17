Фінрезультат підприємств України склав 11,57 млрд. грн.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-квітні 2010 року склав 11 млрд. 573 млн. грн. проти 8 млрд. 757,9 млн. грн. за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-квітні 2010 р. прибуток отримали 51,8% підприємств країни - вони завершили 4 місяці з фінансовим результатом 49 млрд. 545,6 млн. грн.

Зі збитком січень-квітень завершили 48,2% підприємств України, їх фінрезультат склав 37 млрд. 972,6 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 50% промислових підприємств України, їх фінрезультат склав 14 млрд. 964,3 млн. грн. Прибуток отримали 50% промпідприємств - вони завершили період з фінрезультатом 18 млрд. 556 млн. грн. Фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-квітень 2010 р. склав 3 млрд. 591,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. За попередніми даними, фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2009 році склав "мінус" 31 млрд. 589,9 млн. грн. проти "плюс" 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 рік.

Прибуток за підсумками минулого року отримали 58,7% підприємств країни, їх фінрезультат склав 99 млрд. 003,7 млн. грн. Збиток отримали 41,3% підприємств, їх фінрезультат склав 130 млрд. 593,6 млн. грн.