Дефіцит платіжного балансу України за I кв. становить 673 млн.дол.

Національний банк України (НБУ) на своєму сайті оприлюднив остаточні дані щодо платіжного балансу України за I квартал 2010 року.

«До цього ми оприлюднили попередні дані щодо платіжного балансу за перший квартал (оприлюднені 23 квітня і 27 травня 2010 року - УНІАН). Остаточні дані ми публікуємо поквартально, через 75 днів після завершення звітного періоду», - пояснила УНІАН директор департаменту платіжного балансу Нацбанку Тетяна ГАЛЬЧИНСЬКА.

В остаточному варіанті даних щодо платіжного балансу України за січень-березень 2010 року показник його дефіциту не змінився і становив 673 млн. дол.

При цьому уточнено показник дефіциту рахунку поточних операцій на рівні 184 млн. дол. (згідно з травневими попередніми даними він був на рівні 125 млн. дол.).

Також уточнено показник рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій. За даними НБУ, його дефіцит в першому кварталі п.р. становив 489 млн. дол. (попередній показник – 548 млн. дол.).

Довідка УНІАН. Загальний дефіцит платіжного балансу України за 2009 рік становив 13,726 млрд. дол.