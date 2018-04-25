Російські кредити: раз секрет, два секрет, три дефолт?..

Про те, що Україна отримала кредит на 2 млрд. дол. від російського Внєшторгбанку відомо вже понад тиждень. Але весь цей час залишалися відкритими питання як про те, на яких же умовах ми отримуємо ці гроші, так і на що підуть отримані кошти. У середовищі експертів також до останнього дискутувалося питання - Росія видає один кредит на 2 млрд. або все ж таки це буде два кредити по 2 млрд. Українська влада до смішного довго мовчала, тримаючи свої плани під грифом "таємно". Настільки таємничили на вищому урядовому рівні, виправдовуючись, що "не бачили документів", що хоч якісь подробиці журналістам першим озвучив... посол Росії в Україні. Тільки 16 червня "ясність" вніс голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін . Як виявилось, ВТБ надасть Україні таки не один, а цілих два кредити по 2 млрд. дол. кожен. За його словами, один з них уже виділений і піде на фінансування дефіциту держбюджету. Другий спрямують "Енергоатому" для фінансування добудови двох блоків Хмельницької АЕС. Що стосується умов кредитування, то інформації більше не стало. С. Льовочкін пояснив, що кредит ВТБ для фінансування держбюджету брали на відкритому ринку і умови його отримання вкриті комерційною таємницею. При цьому він запевнив, що позика "не лягає на державний борг". Проте, туманність в цьому питанні дозволяє будувати різні версії, більшість з яких явно не на користь нової влади.

Перепозичитися на півроку, а повернути через два

"Загадкова" історія почалася з того, що 11 червня джерело в банківських колах повідомило УНІАН, що Україна отримала від російського "Внєшторгбанку" кредит у розмірі 2 млрд. дол. під 6,7% річних, терміном на півроку. Співрозмовник агентства також зазначив, що кредитний договір підписали на початку червня і він передбачає право пролонгації три рази - кожні півроку. "Передбачено право пролонгації тричі - кожні півроку. Фактично, загальний термін кредиту 2 роки. Мінфін зможе використовувати ці гроші для покриття дефіциту Держбюджету", - уточнив співрозмовник.

Ось тут-то і розбурхався дискусійний галас, але влада не поспішала відкривати карти. 15 червня, знаходячись з робочою поїздкою в Люксембурзі, прем`єр-міністр Микола Азаров , відмовившись у черговий раз оприлюднити деталі отримання кредиту, пояснив поведінку верхів таким чином: "Ніякої таємниці немає, а є певні умови конфіденційності, які завжди дотримуються, коли держава виходить на фінансовий ринок. До остаточного завершення угоди інформація, як правило, не розголошується". І пообіцяв: "Я повернуся в Україну і розповім". Утім, так нічого і не розповів донині.

Між тим, інформаційний вакуум навколо кредиту продовжував наповнюватися різними версіями як щодо цільового призначення грошей, так і умов їх надання. У результаті виникла деяка плутанина. Нарешті, завдяки С. Льовочкіну, ситуація трохи роз`яснилася. Щоб уникнути подальшої плутанини, називатимемо кредит на фінансування дефіциту держбюджету "бюджетним", а кредит на добудову ХАЕС - "атомним".

Що стосується "атомного" кредиту, то він виглядає як звичайний товарний кредит на купівлю певної продукції і послуг виключно в Росії. У цьому випадку ВТБ виконує свою пряму функцію - стимулювання економіки РФ. Зовсім інша справа, коли Внєшторгбанк дає гроші для фінансування бюджетного дефіциту іншої країни, тут точно є зовсім не комерційний інтерес…

Щодо "бюджетного" кредиту мовчання уряду обумовлене майбутнім поясненням для МВФ, від якого Кабмін чекає продовження кредитної лінії для України. Фонд завжди жорстко наполягав на необхідності скорочення витратної частини українського бюджету, а зовсім не на роздачі боргових розписок. Правда, Кабмін Азарова має шанси виправдати 2-х мільярдний борг в очах МВФ. Як відомо, Україні дуже не пощастило з єврооблігаціями, за рахунок розміщення яких і планувалося обслуговувати дефіцит держбюджету. Грецький дефолт розхитав європейський фінансовий ринок, і реалізацію запланованого розміщення довелося відкласти. Судячи з усього, саме цю версію уряд просуватиме як основну причину кредитної угоди з ВТБ. Але навіщо ж тоді плутати, так би і сказали, що в очікуванні "правильного" запозичення довелося вдатися до допомоги російського банку, і як тільки з`являться гроші від розміщення єврооблігацій, російський кредит повернемо. Але оскільки подібних заяв не було, логіка підказує, що ні через півроку, ні через рік гроші Україна повертати не збирається.

На думку аналітика інвестиційної компанії BG Capital Віталія Ваврищука , залучення Україною кредиту у ВТБ для фінансування держбюджету свідчить, насамперед, про існування серйозних касових розривів у бюджеті, а так само про те, що альтернативні джерела покриття цих розривів в цей момент недоступні. "Як відомо, Кабмін планував упродовж червня-липня залучити додаткові фінансові ресурси шляхом випуску єврооблігацій. Держбюджет- 2010 планувався з урахуванням того, що Україні вдасться залучити 1,2 млрд. дол. у цей період. Кредит від ВТБ варто розглядати, насамперед, саме як тимчасову альтернативу розміщенню єврооблігацій". - підкреслив В. Ваврищук. Водночас, на його думку, навіть якщо Україна і зможе залучити надалі кошти за допомогою єврооблігацій, російський кредит на 2 млрд. дол. пролонгують. "Причина у тому, що, швидше за все, бюджетний дефіцит перевищить ті обсяги, які закладав уряд, відповідно кредит ВТБ використовуватиметься для покриття позапланового дефіциту", - припустив він.

Між тим, на думку аналітика, отримання кредиту від ВТБ не вплине на ухвалення рішення МВФ щодо продовження співпраці з Україною. "Якщо уряд України надасть МВФ вагомі аргументи на користь того, що цей кредит є тимчасовою альтернативою іншим джерелам грошей, які раніше були передбачені в держбюджеті, то це буде сприйнято МВФ з розумінням. Якщо ж стане ясно, що гроші залучають для того, щоб перекрити позаплановий дефіцит бюджету, тоді МВФ, природно, наполягатиме, що Україні варто все-таки зменшувати витрати", - підкреслив В. Ваврищук.

Він прогнозує, що у третьому кварталі поточного року Україна має досить високі шанси для залучення запозичень на європейському фінансовому ринку. "Сьогодні проблема не в тому, що на ринку запозичень Європи вичерпалася ліквідність та інвестори не готові кредитувати Україну. Проблема у тому, що більшість інвесторів зайняли вичікувальну позицію" - вважає експерт.

Євооблігації - це, звичайно, добре, але не можна забувати, що найважливішим чинником стабільності української економіки є продовження співпраці з МВФ. Зараз місія Фонду знаходиться в Києві, і в Кабміні з нетерпінням чекають схвалення "дружньої" програми на загальну суму 19 млрд. дол. Як би не критикувала нинішня влада опозицію за її борги перед МВФ у часи перебування при владі, виявилось, що і сама вона не проти узяти в борг у Фонду. Але для цього треба строго виконувати його рекомендації, різко скорочуючи витратну частину бюджету, у першу чергу, за рахунок мінімізації соціальних дотацій і виплат. На це уряд не може зважитися, побоюючись залишитися без і так невисокої підтримки громадян України.

"Ціна" чистих кредитів занадто висока для Кабміну?

З урахуванням важливості стосунків України і МВФ, постає питання можливого впливу "бюджетного" кредиту ВТБ на цю "дружбу". Як сказав директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський , Фонд має ряд критеріїв, якими обумовлена співпраця з Україною. "Я не думаю, що цей кредит якимось чином вплине на співпрацю України з Фондом. Крім того, ми не повинні сьогодні перебільшувати бажання МВФ надавати гроші Україні. Не можна заперечувати того, що кредити МВФ прийнятніші, оскільки політично вони абсолютно чисті. Фонд завжди ставить конкретні умови щодо проведення Україною економічної політики в обмін на реальні гроші, що приходять в країну. У випадку ж з кредитом ВТБ я дуже сумніваюся в наявності якихось умов, пов`язаних з реформуванням української економіки".

Що стосується кредиту ВТБ на добудову ХАЕС, то це, на думку І. Бураковського, звичайний товарний кредит на придбання у Росії якогось устаткування. "Найважливішим чинником для оцінки цього кредиту є питання того, чим він забезпечується, що буде, якщо його не повернути вчасно. Зрозуміло, що такі кредити надаються, насамперед, на користь виробників країни-кредитора. У такому разі Україні варто уважно дивитися, наскільки їй потрібні подібні кредити в середньостроковій і довгостроковій перспективі, а не жити за принципом сьогоднішнього дня. Якщо в угоді по кредиту є політичні і економічні умови, за аналогією з харківськими, то таких кредитів краще уникати", - переконаний І.Бураковський.

Щодо "бюджетного" кредиту, він підкреслив, що формально уряд має повне право брати подібні позики. "Але слід враховувати, що повертати кредит, узятий державою, будуть громадяни цієї держави. Через це влада повинна чітко роз`яснити, як це запозичення впишеться в економічну стратегію України. З урахуванням складного боргового становища країни, я думаю, що такі кредити треба брати в прозорішій атмосфері, оскільки це дозволить уникнути виникнення різних "страшилок", - підкреслив І.Бураковський.

Варто додати, що, зберігаючи надію на допомогу МВФ, уряд прекрасно усвідомлює, що цього року Фонд не надасть Україні необхідний обсяг коштів. Як заявив віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко , сукупний дефіцит бюджету "Нафтогазу" і держбюджету трохи більший за 60 млрд грн. "А це близько 8-9 млрд. дол. Я упевнений, що таку цифру цього року ми не отримаємо на фінансування дефіциту бюджету. Тому ми повинні рухатися у цілому ряді напрямів", - сказав він. Одним з напрямів і став кредит ВТБ. Але такі запозичення явно суперечать політиці МВФ. Ось і доводиться Кабміну розриватися між бажанням отримати хоч щось від Міжнародного валютного фонду і необхідністю в авральному порядку шукати гроші на латання бюджетних дірок.

Візьмемо на себе сміливість припустити, що у мовчанні української влади зацікавлений і сам ВТБ. Банк, напевно, усвідомлює, що бере на себе явно невластиві йому функції зі стабілізації бюджету іноземної держави. До того ж, абсолютно не зрозуміло, на яких умовах "бюджетний" кредит буде пролонговано. І як би не прагнуло засекречувати питання наше керівництво, але українські платники податків мають повне право знати, яке ярмо їм вішають на шию. Поки ведуться кредитні переговори, Кабмін, звичайно, має повне право на конфіденційність. Але якщо і за фактом отримання позики він продовжує тягнути з поясненнями, то це наводить на думку - влада усвідомлює нездалість своїх аргументів на користь цього запозичення…

Антон Лосєв (УНІАН)