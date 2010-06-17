Для виходу з кризи потрібна довіра і ріст економіки

Для виходу з кризи треба посилити довіру і досягти зростання економіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам президент Європарламенту Єжи БУЗЕК після своєї дискусії з учасниками засідання Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн - членів ЄС - УНІАН).

За словами президента Європарламенту, на сьогодні рішення потребують три важливі питання, і перше з них - подолання браку довіри.

"Потрібна домашня робота, зокрема з бюджетом, і проведення реформ в кожній країні", - сказав Є.БУЗЕК.

Він також наголосив, що інші два питання, які необхідно вирішити, - це те, як уникнути повторення економічних криз в майбутньому, а також як досягти стабільного зростання економіки в Європейському Союзі.

Президент Європарламенту також висловив переконання, що якщо країнам - членам і ЄС в цілому вдасться своєчасно провести необхідні реформи і відмовитися від практики "жити у кредит", Європа не зустрінеться з другою хвилею кризи.

"Усе залежатиме від нас. Якщо ми реорганізуємося, проведемо реформи, ми уникнемо другої хвилі кризи", - сказав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить засідання Європейської Ради, основними темами якого є питання подолання економічної кризи, боротьба з кліматичними змінами, а також допомога країнам, що розвиваються.