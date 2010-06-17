Міжбанк: долар залишився на місці

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9105/7,9140, до 12:00 звузився спред 7,9115/7,9135. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях - 7,9125/7,9130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9129.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2534/0,2536, до 12:00 ціни піднялися до 0,2548/0,2549. До закриття ціни досягли верху - 0,2558/0,2559. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,9700 (- 0,2400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2252/1,2254, а до 15:10 виросли до 1,2370/1,2372. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,6880/9,6955, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,7565/9,7650. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 9,7870/9,7940.