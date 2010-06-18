Лідери ЄС дали “зелене світло” для приєднання Естонії до єврозони
Рішення було схвалено вчора
Лідери Європейського Союзу дали “зелене світло” для приєднання Естонії до зони євро.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено вчора під час засідання Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).
“Я хочу привітати Естонію, яка виконала всі необхідні умови”, - заявив на підсумковій прес-конференції Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня цього року Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС підтримала приєднання Естонії до зони євро з 1 січня 2011 року.
Остаточне рішення щодо приєднання Естонії буде схвалено на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів 13 липня цього року.
До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.