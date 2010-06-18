Лідери ЄС дали “зелене світло” для приєднання Естонії до єврозони

Лідери Європейського Союзу дали “зелене світло” для приєднання Естонії до зони євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено вчора під час засідання Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Я хочу привітати Естонію, яка виконала всі необхідні умови”, - заявив на підсумковій прес-конференції Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня цього року Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС підтримала приєднання Естонії до зони євро з 1 січня 2011 року.

Остаточне рішення щодо приєднання Естонії буде схвалено на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів 13 липня цього року.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.