Європейський Союз не бачить великих проблем у Іспанії, які вимагали б надання термінової допомоги цій країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ в четвер після завершення засідання Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми довіряємо владі Іспанії. Ми вважаємо, що немає проблеми. Є речі, коли треба зробити аналіз більш повний, але це питання Єврокомісії”, - сказав він.

Як повідомлялося, за даними експертів, грецька фінансова криза може вплинути на банківські системи інших європейських країн, зокрема, Італії, Іспанії, Португалії.

На початку цього року стало відомо, що дефіцит бюджету Греції за підсумками 2009 року становив 12,7% ВВП, що набагато вище, ніж встановлений в країнах-членах зони євро максимум в 3% ВВП. Враховуючи значні кредити, отримані урядом Греції, ЄС вирішив допомогти цій країні, оскільки проблеми Греції вплинули на позиції євро на світовому ринку, який почав швидко знижуватися в ціні.