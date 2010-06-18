Єврокомісія, ЄЦБ та МВФ відзначають успіхи Греції

Європейська комісія, Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) відзначають успіхи Греції в реалізації реформ.

Про це йдеться у спільній заяві цих трьох організацій, переданій УНІАН.

У заяві, схваленій за підсумками візиту 14-17 червня до Афін місії для попередньої оцінки ситуації в країні, зазначається, що програма економічних реформ Греції виконується відповідно до досягнутих раніше домовленостей.

У документі відзначено позитивний фіскальний розвиток, який проявляється, зокрема, в своєчасному отриманні центральним урядом запланованих доходів та в суворому контролі за видатковою частиною бюджету.

“За попередніми даними на кінець травня, дефіцит державного бюджету був меншим, ніж передбачався програмою”, - написано у заяві.

У документі також відзначається, що пенсійна реформа та інші ключові реформи, зокрема, реформування місцевої адміністрації, приватизації, ринку праці здійснюються відповідно до запланованих графіків.

Передбачається, що група експертів з Єврокомісії, ЄЦБ та МВФ повернеться до Афін наприкінці липня для здійснення всебічного аналізу виконання програми фінансової стабілізації Греції.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня-початку травня країни-члени зони євро вирішили надати допомогу Греції для підтримки стабільності в цілому європейської валюти.

Програма реалізується разом з МВФ протягом 3 років. За цей період Греція може отримати 110 млрд. євро допомоги та кредитів від ЄС, країн-членів єврозони та МВФ.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП при максимально дозволеному в зоні євро в 3% ВВП.