Економіст: Ринок проводить «надмалі» зміцнення гривні

Український валютний ринок продовжує щодня здійснювати «надмалі» зміцнення гривні до долара, керуючись курсом інтервенцій Національного банку.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛИНОВ.

Він зазначив, що у четвер, 17 червня, центральний банк скоригував заявку на придбання долара з 7,9142 до 7,9129 грн./дол., і торги закрилися на цій опорній точці. Міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,9125-7,9130 грн./дол, тобто співвідношення «гривня-долар» не зазнало статистично значущих змін, повідомив економіст.

Водночас, зазначив О.БЛИНОВ, міжбанківський валютний ринок у четвер закрився котируваннями 9,7096-9,7162 грн./євро, і гривня подешевшала до євро ще на 0,8%. За підрахунками економіста, з початку червня гривня зміцнилася до долара на 0,15% і втратила 0,4% по відношенню до єдиної європейської валюти.