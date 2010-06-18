Мін’юст висловив зауваження до Податкового кодексу на 23-х сторінках

Міністерство юстиції України висловило до проекту Податкового кодексу зауваження на 23-х сторінках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, що Мін’юст провів експертизу проекту Податкового кодексу.

“Я, вперше за весь час роботи в різних роках міністром юстиції, ставив підпис під висновком, де дрібним шрифтом були виписані зауваження щодо проекту на 23-х сторінках”, - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він висловив думку, що профільному парламентському комітету потрібно буде дуже ретельно попрацювати над цим документом під час підготовки його до другого читання, щоб привести законопроект у відповідність до норм чинного законодавства.

“Водночас, я хочу сказати, що концептуально його спрямування є вірним, – на зниження податкового тиску, на спрощення процедури адміністрування податків...”, - наголосив міністр.

Він висловив переконання, що всі недоліки проекту Податкового кодексу будуть усунені під час його розгляду в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 червня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд ВР Кабінетом міністрів.

Проект Податкового кодексу розроблений на виконання Програми економічних реформ Президента України на 2010–2014 роки.

Законопроект регулює відносини оподаткування, визначає принципи побудови податкової системи, перелік податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які підлягають сплаті до бюджетів усіх рівнів, визначає методику їх розрахунку, ставки оподаткування, правове становище платників податків, порядок адміністрування податків, а також порядок та умови застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового законодавства.