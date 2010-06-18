Міжбанк: котирування становлять 7,9115/7,9135 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9070/7,9140, на 12:00 звузився спред 7,9115/7,9135 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2558/61, на 12:00 ціни піднялися 0,2562/63. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 30,8624 (-0,1076).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2389/91, змінюючись у доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7865/9,7985, на 12:00 ціни пішли вгору 9,8015/9,8100.