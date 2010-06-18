Томенко прогнозує акції протесту щодо Податкового кодексу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує серйозні акції протесту, якщо уряд не відмінить ряд норм у проекті Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо Податковий кодекс буде ухвалений у запропонованій урядом редакції, то в Україні «буде створена поліцейська держава на чолі з податковою інспекцією, якій треба присвоїти ім’я Лаврентія Берії».

Він зазначив, що проектом Податкового кодексу передбачено створити новий орган – спеціалізовану податкову інспекцію, яка отримає такі повноваження, які, очевидно, не мали ЧК і НКВС разом узяті.

За словами віце-спікера, по суті, у проекті Податкового кодексу вперше допускається можливість, що податковий інспектор може «допитувати людей». Він зауважив, що, по суті, даним документом стимулюються доноси на підприємців, «що вони додому приносять, що виносять». На думку М.ТОМЕНКА, це явні ознаки «поліцейської держави».

За його словами, якщо при підготовці документу до другого читання керівництво держави – Президент України та прем’єр-міністр України не заявлять, що такі ознаки «поліцейської держави» будуть відмінені, то «не тільки опозиція і бізнес, але й все суспільство зроблять все для того, щоб така сталінська податкова інспекція і поліцейська держава в Україні не були створені».

Він спрогнозував, що в такому випадку в Україні відбудуться «серйозні акції протесту».

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 червня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

«За» проголосували з фракції Партії регіонів 169 народних депутатів, з фракції БЮТ – 22, НУ-НС – 7, КПУ – 27, Блоку Литвина – 19, позафракційні – 3.