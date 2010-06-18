ВР створила ТСК з розслідування розкрадання держкоштів у Держкомрезерві

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань з'ясування обставин розкрадання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету України з державного матеріального резерву.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" прийняття відповідної постанови проголосували 240 з 432 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Основне завдання Тимчасової слідчої комісії - з'ясування обставин розкрадання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету України з державного матеріального резерву, встановлення відповідності вимогам закону здійснення Держкомрезервом господарської діяльності і обгрунтованості укладання ним угод на придбання і реалізацію товарно-матеріальних цінностей, раціональності і доцільності витрачання бюджетних коштів, вивчення обставин спотворення показників звітної документації, обставин підробки документів і зловживання владою і посадовим положенням керівництвом Держкомрезерву.

До складу комісію увійдуть представники усіх фракції. Головою ТСК обраний народний депутат України Володимир ОЛІЙНИК (Партія регіонів), його заступником - народний депутат Ігор РИБАКОВ (позафракційний).

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Карного кодексу України щодо службових осіб Держкомрезерву і ДП "Ресурспоставка".

За даними прес-служби відомства, встановлено, що вказані особи реалізували на аукціоні матеріальні цінності (природний газ) за заниженою вартістю. Цими діями державі нанесено 800 млн. грн. збитку.

Справу для подальшого розслідування спрямовано в Службу безпеки України.