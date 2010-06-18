Міжбанк: торги закрилися котируваннями 7,9110/7,9140 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9070/7,9140, до 12:00 звузився спред - 7,9115/7,9135. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9110/7,9140 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9124.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2558/0,2561, до 12:00 ціни піднялися до 0,2562/0,2563. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2560/0,2561.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,0000 (+0,0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2360/1,2415.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7865/9,7985, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,8015/9,8100. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися - 9,7915/9,8015.