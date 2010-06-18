Підприємства Черкащини подали заявки на отримання ПДВ-облігацій

Підприємства Черкаської області виявили бажання отримати ПДВ-облігації з терміном обороту п'ять років на суму 270,5 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Черкаській області.

За словами заступника глави ДПА в Черкаській області Павла ШПУНДРИ, 11 підприємств області подали заяви на оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) у районні податкові інспекції на загальну суму 270,5 млн. грн. На території Черкаської області таких підприємств 104, сума ПДВ, яка може бути погашена облігаціями внутрішньої державної позики, складає 343,6 млн. грн.

Номінальна вартість кожної ОВДП складає 1 тис. грн., погашення облігацій здійснюється шляхом виплат в кожному півріччі з основної суми боргу у розмірі 10% номінальної вартості облігації, ставка прибутковості у облігаціях встановлюється у розмірі 5,5% річних.

Довідка УНІАН. У зв'язку із скрутним економічним станом держави, дефіцитом коштів Державного бюджету Верховна Рада і Кабінет міністрів України передбачили у статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" здійснення відшкодування податку на додану вартість платникам облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обороту п'ять років. Такі суми податку мають бути задекларовані до відшкодування до 01.05.2010 р. і підтверджені перевірками.