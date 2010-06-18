Пинзеник: МВФ не буде приймати політичного рішення

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК сумнівається в прийнятті Міжнародним валютним фондом (МВФ) політичного рішення про надання кредиту Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

При цьому він підкреслив, що рішення про надання Україні кредиту, прийняті МВФ минулого року, також не були політичними.

"Я не знаю випадків політичних рішень МВФ. Якщо ви маєте на увазі торішній досвід, досвід, який, на мою думку не приніс користі Україні, то він (МВФ) мав причини (для надання кредиту Україні - УНІАН). На мою думку, причинами таких рішень були світові економічні процеси - дуже нестабільна ситуація у світі, дуже серйозні проблеми у банківському секторі, і Україна могла б стати збудником нових проблем. Це і є причина, через яку в минулому році надавали кошти, але зараз ситуація змінилася", - сказав В. ПИНЗЕНИК.

За його словами, сьогодні стосунки між МВФ і Україною нічим не відрізняються від стосунків звичайного банку і позичальника, при цьому позичальник знаходиться у скрутному фінансовому становищі.

"Наскільки я знаю, МВФ нічого особливо не вимагає, це звичайний кредитор. Коли йдеться про надання кредиту, то оцінюють можливість повернення. Будь-який банк, який видає кредит, дивиться, чи здатний клієнт його повернути. У нашому випадку клієнт має постійно зростаючий борг, з іншого боку - відсутність перспективи його скорочення, оскільки запити у нього не скорочуються", - сказав колишній міністр фінансів.

За його словами, у цій ситуації цілком логічно, що МВФ як кредитор, розуміючи, що він може і не повернути кошти, які були надані раніше, вимагає від позичальника, тобто України, зменшити апетити і замислитися про те, як він планує погашати борги.

"Міжнародні фінансові інститути завжди розробляють цілий список заходів, метою яких є не просто закриття дірок, а відновлення стабільного зростання національної економіки" - сказав В. ПИНЗЕНИК.

Він зазначив, що зараз проблеми Європи вже не пов'язані з банківським сектором, а стосуються дефіциту бюджету і зростаючих боргів. Відповідно, на сьогодні для України єдиним варіантом отримання кредиту МВФ є скорочення дефіциту бюджету.

"Тому, на мій погляд України має шанс розраховувати на отримання кредиту МВФ у випадку, якщо будуть здійснені реальні кроки у вирішенні досить серйозних проблем", - підкреслив екс-міністр фінансів.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте, процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально інформоване про хід переговорів з МВФ, повідомило УНІАН, що велика ймовірність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. "Сьогодні ймовірність того, що МВФ відмовить Україні в продовженні співпраці за новою програмою, складає 9 до 1", - заявив співрозмовник агентства.

2 червня віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ уже практично узгоджений. "Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджений, туди доданий серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити прибуткову частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо", - сказав віце-прем'єр.

При цьому він сказав, що розмір кредиту, який Україна планує отримати від МВФ, остаточно не визначено. "Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти тільки рада директорів МВФ", - додав він.

З 21 червня в Україні почне роботу місія Міжнародного валютного фонду.