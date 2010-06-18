НБУ відкликав ліцензії трьох компаній

На здійснення валютних операцій

Національний банк України своїми розпорядженнями №298-р, №299-р, №300-р від 18 червня відкликав генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій трьох компаній. Про це сказано в листах НБУ комбанкам, текст яких має в розпорядженні УНІАН. Нацбанк відкликав валютну ліцензію ТОВ "Воінтер", ТОВ "Фінансова компанія "ОК-2" та ПАТ "ОСТ-ІНВЕСТ".

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