НБУ відкликав ліцензії трьох компаній

17:17, 18 червня 2010
Фінанси
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На здійснення валютних операцій

Національний банк України своїми розпорядженнями №298-р, №299-р, №300-р від 18 червня відкликав генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій трьох компаній.

Про це сказано в листах НБУ комбанкам, текст яких має в розпорядженні УНІАН.

Нацбанк відкликав валютну ліцензію ТОВ "Воінтер", ТОВ "Фінансова компанія "ОК-2" та ПАТ "ОСТ-ІНВЕСТ".

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