Медведєв: Росія буде стимулювати інвестування

Росія потребує інвестицій для модернізації своєї економіки і тому для їх залучення впроваджують ряд рішень, які сприяють діяльності інвесторів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав, виступаючи на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами Д. МЕДВЕДЄВА, інвестиційна активність - один з чинників інноваційного розвитку і успішної модернізації російської економіки і тому "Росії потрібний справжній інвестиційний бум".

Для поліпшення інвестиційного клімату 1 січня 2010 року вже спрощено порядок і розширено можливості застосування нульової ставки у податку на прибуток щодо дивідендів. "Сьогодні я готовий оголосити, що в Росії з 2011 року буде повністю скасований податок на приріст капіталу при здійсненні довгострокових прямих інвестицій" - заявив він.

Окрім того, Д. МЕДВЕДЄВ дав розпорядження створити інститут, який сприятиме таким інвестиціям - спеціальний інвестиційний фонд, у якому державні кошти будуть доповнені приватним капіталом. Фонд займатиметься залученням в проекти стратегічних інвесторів і співфінансувати такі проекти. А їх робота буде організована на абсолютно ринкових і прозорих принципах.

Також президент РФ нагадав, що змінені правила роботи правоохоронних органів щодо бізнесу. Тепер уже згідно із законом обмежено можливості арешту підприємців при розслідуванні економічних злочинів. Процедури перевірок бізнесу стали чіткіше регламентовані і обумовлені наглядом прокуратури, повідомив Д. МЕДВЕДЄВ.

Окрім того, створюють умови для залучення кваліфікованої робочої сили. "Спрощено міграційний режим для висококваліфікованих фахівців, що приїжджають до нас. Зокрема, для тих, хто братиме участь у великих інвестиційних, наукових і високотехнологічних проектах. Також ми працюємо над поліпшенням візових правил", - заявив Д. МЕДВЕДЄВ.