Фондовий ринок закрився підвищенням

Індекс ПФТС сьогодні підвищився на 0,06%, Української біржі - на 0,73%

Київ. 18 червня. УНІАН. Індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 18 червня, підвищився на 0,06% - до 821,83 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 82 млн. 141 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками сьогоднішніх торгів підвищився на 0,73% - до 2060,52 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 35 млн. 399 тис. грн. з них торги на терміновому ринку склали 3 млн. 244 тис. грн.