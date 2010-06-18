Російський бізнесмен має намір інвестувати у Чернігів

Бізнесмен Вагіф АЛІЄВ, який є Почесним консулом Російської Федерації в Чернігові, готовий вкласти інвестиції в обласний центр Чернігівщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.АЛІЄВ заявив під час прес-конференції в Чернігові.

"Ми готові увійти у місто, дати підтримку", - сказав В.АЛІЄВ, підкресливши, що зацікавлений в будівництві торговий-розважального комплексу чи готелю. На уточнююче питання журналістів, про яку суму інвестицій йде мова, він відповів, що це може бути 100 млн. дол. США.

В.АЛІЄВ також відзначив, що обговорив це питання з міським головою Олександром СОКОЛОВИМ і чекає підтримки міської влади.

У свою чергу, А.СОКОЛОВ відзначив, що майбутній інвестиційний проект реалізовуватиметься в рамках Схеми розвитку туризму Чернігова.

За словами міського голови, земельна ділянка для торгово-розважального центру є, всі подробиці майбутнього проекту будуть оприлюднені після підписання угоди. У цілому цей проект може бути реалізований, на думку А.СОКОЛОВА, за 1,5-2 роки.