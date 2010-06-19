Королевська: зарубіжні інвестори шоковані Податковим кодексом

Зарубіжні інвестори, котрі уважно стежать за розвитком ситуації в Україні, шоковані новаціями, які уряд прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА запропонував у проекті Податкового кодексу.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в прямому ефірі на телеканалі «Україна» під час спеціального включення з Петербурзького міжнародного економічного форуму, в якому вона бере участь.

«Усі країни на Форумі (Петербурзький міжнародний економічний форум - УНІАН) декларують побудову креативних, інноваційних економік, які мають забезпечити народження нового бізнесу. У нас же пропонують прийняти Податковий кодекс з репресивними нормами, що відкидають країну в 90-і роки», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в Петербурзі учасники форуму були єдині в думці, що без модернізації жодна країна в світі не зможе почуватися економічно стабільною. «Рівень життя людей у кожній країні залежатиме від здатності політиків приймати адекватні та ефективні рішення, що виводять країну на новий рівень модернізації», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського Комітету закликала владу в Україні запропонувати країні сучасні економічні інструменти, адекватні викликам часу.