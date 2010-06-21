В Україні почала роботу місія МВФ

В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

Під час візиту місії в Україну планують подальше обговорення фіскальної політики, яку необхідно здійснювати для досягнення планових фіскальних показників на 2010 рік і стабільного забезпечення тенденції до зниження боргу, а також структурних реформ, що стосуються фінансового і енергетичного секторів, необхідних для стабільності і економічного зростання України.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте, процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально інформоване про хід переговорів з МВФ, повідомило УНІАН, що є велика ймовірність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. "Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, складає 9 до 1", - заявив співрозмовник агентства.

2 червня віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ уже практично узгоджений. "Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджений, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити прибуткову частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо", - сказав віце-прем`єр.

При цьому він сказав, що розмір кредиту, який Україна планує отримати від МВФ, остаточно не визначено. "Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти тільки рада директорів МВФ", - додав він.

Останній раз місія МВФ працювала в Україні 24 березня-2 квітня.