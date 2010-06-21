В Україні розпочала роботу місія МВФ

В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

У ході візиту місії в Україну планується подальше обговорення фіскальної політики, яку необхідно здійснювати для досягнення планових фіскальних показників на 2010 рік і стабільного забезпечення тенденції до зниження боргу, а також структурних реформ, що стосуються фінансового й енергетичного секторів, необхідних для стабільності та економічного зростання України.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально поінформоване про хід переговорів із МВФ, повідомило УНІАН, що велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні в початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. «Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - заявив співрозмовник агентства.

2 червня віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ уже практично узгоджено. «Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджено, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити дохідну частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти лише рада директорів МВФ», – додав він.

Останній раз місія МВФ перебувала в Україні 24 березня-2 квітня.