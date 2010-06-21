Міжбанк: котирування складають 7,9095-7,9135 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9070/7,9140, до 12:00 звузився спред 7,9095/7,9135 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2572/0,2575, до 12:00 ціни знизилися до 0,2569/0,2571. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30,8098 (- 0,1902).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2436/1,2438, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,8395/9,8495, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,8185/9,8260.