Нацбанк продовжує укріплення курсу своїх інтервенцій

Національний банк України продовжує зміцнення курсу своїх інтервенцій, сьогодні, 21 червня, він готовий купувати долар по 7,9119 гривень.

Про це сказано у телеграмі НБУ, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Як повідомляли, минулої п'ятниці регулювальник викупляв валюту по 7,9124 грн./дол.

11 червня Нацбанк повідомив, що з початку поточного місяця на міжбанківському валютному ринку зберігалося пригнічуюче домінування пропозиції іноземної валюти над попитом на неї.

За даними Нацбанку золотовалютні резерви НБУ з початку червня збільшилися на 2,131 млрд. дол. і на 16 червня складали 28,837 млрд. дол.