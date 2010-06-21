Золотовалютні резерви Нацбанку перевищили 29 млрд. доларів

Золотовалютні резерви Національного банку України перевищили 29 млрд. дол.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

"З початку червня на міжбанківському валютному ринку зберігається чиста пропозиція іноземної валюти. У цих умовах Національний банк України продовжує проводити регулярні інтервенції з купівлі іноземної валюти, поповнюючи міжнародні резерви. Об`єм останніх перевищив 29 млрд. дол. США", - сказано у повідомленні.

З початку місяця гривня зміцнилася щодо долара США на міжбанківському ринку на 0,1%, до 7,9124 грн./дол., а на готівковому, за операціями продажу доларів, - на 0,2%, до 7,9315 грн./дол.

Офіційний курс гривні до долара США зміцнився з початку червня на 0,16%, до 7,9124 грн./дол. Щодо євро і російського рубля гривня ревальвувала на 0,33% і 2,37% відповідно, до 9,7821 грн./євро і 2,5372 грн./10 рублів.