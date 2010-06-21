Зростання ВВП України в січні-травні становило 6,1%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-травні ц.р. становило 6,1%. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента України, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

У повідомленні зазначається, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ у ході традиційної щотижневої зустрічі обговорили підсумки 100 днів роботи уряду й домовилися про участь глави держави в розширеному засіданні Кабінету міністрів у середу, 23 червня, де буде проаналізовано програму уряду, спрямовану на подальшу реалізацію реформ, ініційованих Президентом.

«Глава держави й голова уряду обговорили підсумки роботи впродовж 5 місяців, зазначивши, що країна добилася за цей період 6,1% зростання ВВП» - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року становило 4,8%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2%, у ІІ кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в ІІІ кварталі – 16%, у ІV – 6,8%.