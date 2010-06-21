Міжбанк закрився на рівні 7,9115/7,9125 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9070/7,9140, на 12:00 звузився спред 7,9095/7,9135. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 7,9115/7,9125 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом – 7,9119.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2572/75, на 12:00 ціни знизилися - 0,2569/71. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2571/72. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,7400 (-0,2600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2370/1,2480. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,8395/9,8495, на 12:00 ціни пішли вниз 9,8185/9,8260. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 9,8120/9,8190.