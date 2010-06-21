Курс НБУ на 22 червня

Офіційний курс НБУ на 22.06.10100 USD - 791.0700 (21 червня - 791.1900)100 EUR - 980.2148 (21 червня - 978.8603)10 RUR - 2.5745 (21 червня - 2.5618)Облікові курси банківських металів на 22.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 99635.27(21 червня - 98424.04)961 XAG 10 Срібло - 1532.30 (21 червня - 1485.06)962 XPT 10 Платина-126966.74 (21 червня-124295.95)964 XPD 10 Паладій - 39395.29 (21 червня - 37818.88)

Офіційний курс НБУ на 22.06.10 100 USD - 791.0700 (21 червня - 791.1900) 100 EUR - 980.2148 (21 червня - 978.8603) 10 RUR - 2.5745 (21 червня - 2.5618) Облікові курси банківських металів на 22.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 99635.27(21 червня - 98424.04) 961 XAG 10 Срібло - 1532.30 (21 червня - 1485.06) 962 XPT 10 Платина-126966.74 (21 червня-124295.95) 964 XPD 10 Паладій - 39395.29 (21 червня - 37818.88)

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