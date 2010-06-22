Експерт: для банківських депозитів настає період літнього затишшя

Поточна ситуація з банківськими депозитами обумовлена сезонним чинником, оскільки настає період традиційного літнього затишшя, під час якого знижується ділова активність.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

За її інформацією, з 14 до 18 липня 2010 року більшість банків не змінювали свої умови щодо депозитних вкладів, хоча процентна ставка за вкладами у гривні все-таки знизилася. У результаті середня процентна ставка за гривневими вкладами на термін 3, 6 і 12 місяців впала на 0,08 пункта. Процентні ставки за депозитами у гривні тепер такі: на термін 1 місяць - від 9 до 17% річних; на 3 місяці - від 12,2 до 17,5%; на 6 місяців - від 13,4 до 18,5%; на 12 місяців - від 14,5 до 19,5%.

Як повідомила Н. СИНЯВСЬКА, на кінець минулого тижня встановилися такі умови за вкладами у доларах США: на термін 1 місяць - від 3 до 8% річних; на 3 місяці - від 5 до 9,75%; на 6 місяців - від 5,5 до 10,5%; на 12 місяців - від 6 до 11%. Ставки за депозитами у євровалюті знаходяться в таких межах: на термін 1 місяць - від 1 до 7,5% річних; на 3 місяці - від 1,5 до 9,25%; на 6 місяців - від 1,75 до 10%; на 12 місяців - від 2% до 10,5%.

На думку експерта, новиною минулого тижня, до якої прикута увага не лише банківського і фінансового сектора, але і усієї громадськості, стало прийняття в першому читанні проекту нового Податкового кодексу України, у якому запропоновано зміни практично до усіх законів України, що стосуються оподаткування і адміністрування податків. Проект Податкового кодексу пропонує внести зміни в оподаткуванні банківських операцій, що викликає неоднозначні відгуки фінансистів, підкреслила Н. СИНЯВСЬКА.