Міжбанк до 12.00: котирування - 7,9080/7,9115 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9060/7,9130, до 12:00 звузився спред 7,9080/7,9115 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2563, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2561/0,2562. У Росії курс долар-рубль виріс, і до 12:00 встановився на рівні 30,8600 (+0,1200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2313/1,2315, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7375/9,7480, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,7360/9,7440.