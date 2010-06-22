НБУ уповноважив Березу виконувати функції тимчасового адміністратора

Національний банк України своєю постановою (№281 від 16 червня) на період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора ПАТ "Комерційний банк "Володимирський" Анатолія ДРОБЯЗКО уповноважив на виконання його функцій у Нацбанку - заступника начальника відділу банківського нагляду Управління НБУ у Сумській області Сергія БЕРЕЗУ.

Про це повідомляє сайт Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку "Володимирський" 17 липня 2009 року терміном на 1 рік, а до 16 січня 2010 року був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів. Надалі мораторій продовжили з 17 січня до 16 квітня 2010 року включно, окрім зобов'язань у договорах депозитів фізичних осіб. Постановою Нацбанку від 15 квітня №202 правління НБУ продовжило мораторій на задоволення вимог кредиторів банку з 17 квітня до 16 липня 2010 року включно, окрім зобов'язань у договорах депозитів фізичних осіб.

Довідка УНІАН. Банк "Володимирський" створений у 2001 році.

Активи банку на 1 квітня складали 296,788 млн. грн., зобов'язання - 231,181 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 253,378 млн. грн., власний капітал - 65,607 млн. грн., статутний капітал - 84,01 млн. грн.

Чистий збиток банку "Володимирський" у І кварталі скоротився у 42 рази - до 39 тис. грн.

У 2009 році чистий збиток банку "Володимирський" склав 46,5 млн. грн. проти 2 млн. грн. прибутку роком раніше.