Структуру парламенту визначать після місцевих виборів

Остаточну структуру парламенту визначать після завершення місцевих виборів, сказав заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО в ефірі полтавської телекомпанії "Лтава".

Як повідомили УНІАН у прес-службі М. ТОМЕНКА, відповідаючи на питання щодо можливості узгодженої діяльності об'єднаної парламентської опозиції, він наголосив, що цьому заважає чинник політичної зради.

"Головна проблема нинішньої парламентської опозиції - наявність чинника політичного колабораціонізму, оскільки дуже важко визначити, коли завершиться процес легалізації прямої або опосередкованої співпраці де-юре опозиційних депутатів з нинішньою коаліцією", - сказав він.

Як приклад М. ТОМЕНКО назвав те, що сьогодні понад половина членів партії "Народна самооборона" перейшли в коаліцію, щоб, за словами самих же депутатів, зсередини демократизувати діючу коаліцію. Також, сказав віце-спікер, і представники УНП фактично розділилися навпіл: половина діє в коаліції, а половина залишається в опозиції. "Така політична невизначеність і непослідовність створює проблему непрогнозованої і незрозумілої стратегії діяльності парламентської опозиції", - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Він вкотре підкреслив, що був і залишається прибічником завершення процесу визначеності і мріє про парламент, де є стійка визначена коаліція і опозиція. "Тільки тоді зникне третій сектор, сектор так званих подвійних політичних агентів, які формально входять в опозицію, але реально діють на користь коаліції", - сказав М. ТОМЕНКО.

Водночас, кажучи про тимчасовий проміжок зміцнення роботи Верховної Ради, М. ТОМЕНКО зазначив: "Швидше за все, остаточна структура парламенту стане зрозумілою після завершення місцевих виборів. Оскільки, за планами влади, декого з впливових депутатів-бізнесменів сьогодні варто залишити в опозиційних фракціях, щоб вони "допомогли" сформувати списки до ключових місцевих рад від опозиційних партій і, відповідно, за результатами місцевих виборів створили провладні коаліції в системі місцевого самоврядування".