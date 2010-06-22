Південна митниця перерехувала у держбюджет 3,2 млрд. грн

За неповних півроку Південна митниця перерахувала до державного бюджету понад 3 мільярди 200 мільйонів гривен.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Державної митної служби.

Зокрема, за три тижні червня 2010 р. Південна митниця перерахувала до держбюджету 395,0 млн. грн., що складає 57,2% виконання планового показника за червень і на 163,4 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період травня.

Також повідомляють, що у результаті проведених заходів виросла активність з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо подачі до митного оформлення вантажів у морські порти. Зокрема, порівняно з аналогічним періодом травня поточного року, у червні спостерігається збільшення заявленого до оформлення вантажопотоку на 61%, у тому числі щодо основних бюджетоформувальних товарів, таких як цитрусові і банани (статистичний імпорт збільшився на 37%);м'ясо (об'єми статистичного імпорту збільшилися на 47%); автомобілі (об'єми статистичного імпорту збільшилися майже у 2 рази і відповідно сплачені платежі збільшилися майже у 2,3 раза, або на 12,4 млн. грн.); також збільшилася на 10,9% кількість оформлених контейнерів.