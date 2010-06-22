Азаров: уряд заслуговує на задовільну оцінку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Кабінет міністрів заслуговує на задовільну оцінку за 100 днів своєї діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції, присвяченій підсумкам 100 днів діяльності уряду.

"Завжди ми невдоволені своєю роботою, за великим рахунком. Щось вдалося, щось не вдалося, але в цілому я задоволений тим, як керівники уряду, міністри ставляться до тих завдань, які перед ними стоять. У цілому моя оцінка як керівника уряду - я б поставив "задовільно", - сказав М. АЗАРОВ.

Водночас прем`єр зазначив, що на найближчий час в уряду існує "планів громадьє". "Жодна сфера не залишиться без реформування. Ось уявіть собі ремонт у вашій квартирі. Це складно зробити, правда? А ми плануємо зробити серйозний капітальний ремонт у нашому загальному будинку - державі, тому можете собі уявити, які величезні нас чекають труднощі, проблеми. Але і далі не можна жити у невідремонтованому будинку", - додав М. АЗАРОВ.