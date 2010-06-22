Азаров: економічна ситуація в Україні стабілізувалася

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначає, що в Україні поступово покращується якість життя і налагоджується стабільна ситуація в економіці і соціальній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, коли в Україні настане стабільність.

"А хіба ви не відчули, що жити стала стабільніше"?, - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що за даними Держкомстату, у травні і квітні зафіксована дефляція.

При цьому прем'єр також додав, що у травні на 1,5% збільшився товарообіг.

"А це означає, друзі мої, що жити стало веселіше, жити стало краще. Це означає, що наші люди стали більше купувати. І це радує. Це дуже оптимістичний сигнал для нас. Ми чекали цього моменту", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що збільшення товарообігу може бути наслідком підвищення мінімальних зарплат і пенсій з травня.

"Підняли на стільки, на скільки змогли (зарплати і пенсії - УНІАН), і чекали, як на це відреагує внутрішній ринок. І, нарешті, він відреагував, всього лише на 1,5%. Це дуже мало. Тому однозначно стабільніше ми стали жити тому, що в країні з'явилася єдина влада і єдина команда. Вона не нарікає один на одного, а працює разом, і вже від цього жити стало стабільніше", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у травні 2010 року порівняно з квітнем дефляція склала 0,6%, з початку року інфляція склала 3,7%.

У травні проти квітня в усіх областях України, а також у Києві зафіксована дефляція, при цьому у Севастополі - інфляція 1,3%.

Інфляція у травні 2010 року проти травня 2009 року склала 8,5%, у січні-травні 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року - 10,3%.

В Україні інфляція у грудні 2009 року по відношенню до листопада склала 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) - 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція склала 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).