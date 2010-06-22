Зниження проблемної заборгованості залишається актуальним для банків

Зменшення частки проблемної заборгованості в кредитному портфелі банків залишається як і раніше актуальним.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанка» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, «банки всі так само пропонують населенню найменше ризиковані кредитні програми з наданням значного авансового внеску і ліквідного забезпечення, що обумовлене слабкою платоспроможністю потенційних позичальників». У період з 14 по 18 червня 2010 року на ринку кредитування фізичних осіб істотних змін не відбулося. Кількість програм, які пропонуються українськими банками по кредитуванню, росте, але істотного впливу на ринок не робить.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, умови надання кредитів на придбання автотранспорту зараз наступні: реальні процентні ставки коливаються від 23,94-30% річних, терміни кредитування – від 1 до 3, набагато рідше до 5 років, розмір авансового платежу – не менше 30% від вартості автомобіля.

По іпотечних кредитах умови такі: процентна ставка 24%-28% річних, найбільш термін кредитування, що часто зустрічається, - 5 років, з авансовим внеском не менше 40%, частіше зустрічається - 50% від вартості нерухомості.

За інформацією експерта, кредити на споживчі цілі зустрічаються наступних видів: під заставу нерухомості на строк до 5 років, в розмірі, що не перевищує 40% від вартості застави, під ставку 26-31,25% річних; під заставу депозиту на термін дії депозиту, під ставку +3-+6% річних до ставки депозиту у випадку, якщо депозит розміщений в гривні; +5%-+11% для застав у вигляді депозиту в іноземній валюті. Кредитування учасників власних зарплатних проектів відбувається на термін 1-3 року, у розмірі 3-5 окладів, під реальну ставку 36-40% річних. При цьому багато банок навіть за кредитами для зарплатників встановлюють додаткову комісію за зняття грошей з карткового рахунку в розмірі від 1 до 2,5% від суми зняття, що значно підвищує реальну вартість кредиту.