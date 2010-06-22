Азаров не поінформований про хід аудиту уряду Тимошенко

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що не поінформований про хід аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні на прес-конференції, присвяченій результатам 100 днів діяльності очолюваного ним Кабінету міністрів.

"Є аудиторська компанія. Я, чесно кажучи, не знаю, де вона і над чим працює. Є програма, і ця програма, швидше за все, виконується", - сказав М.АЗАРОВ.

Відповідаючи на запитання, чи може бути колишній прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО за результатами аудиту притягнута до відповідальності, М.АЗАРОВ сказав: "Відомі процеси, які зараз ведуться. Хтось повинен відповісти за незаконне рішення, яким міжнародні суди зараз визнають країну винною, і зобов`язані проплачувати колосальні санкції. Чи не треба? Сказати, що все нормально? Країна збільшила вперше за один рік утричі свій зовнішній борг, опинилася на порозі... навіть важко вимовити це слово. І ніхто не повинен за це понести ніякої відповідальності? Масштаби зловживань колосальні".

"Уряд може помилятися, припускатися помилок у своїй діяльності. Це цілком звичайний процес, але важливо ці помилки виправити, мінімізувати. Але ніхто не має права ухвалювати незаконні рішення, які свідомо завдають збиток. Якби йшлося лише про помилки попереднього уряду – ніяких питань. Ми чудово знаємо, наскільки це важка робота – державне управління. Помилки можливі. Але йдеться про явні зловживання владою", - резюмував він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що ставить завдання перед членами свого уряду працювати чесно. "Ми завжди повинні думати про те, що коли ми підемо, а ми обов`язково підемо – ми не вічні, нашу роботу будуть дуже ретельно оцінювати ті, хто прийде нам на зміну. Тому ми повинні працювати так, щоб не дати ані найменшого приводу сумніватися, принаймні, в нашій чесності", - підкреслив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необгрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.