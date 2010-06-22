Збір з купівлі-продажу валюти з 1 липня здійснюватися не буде

Національний банк України (НБУ) звертає увагу комерційних банків на те, що з 1 липня 2010 року не здійснюватиметься валютний збір з купівлі-продажу іноземної валюти.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку № 13-117/3331-10567, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України звертає увагу керівників уповноважених банків на те, що згідно зі статтею 86 Закону України від 27 квітня 2010 р. № 2154-VI “Про Державний бюджет України на 2010 р.” “з 1 липня 2010 року збір на обов`язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій купівлі-продажу іноземної валюти за гривню не здійснюється», - зазначається у телеграмі.

Як повідомляв УНІАН, пенсійний збір було введено як тимчасовий захід у 1998 році з метою погашення заборгованості з виплати пенсій. Протягом останніх років у законі про Державний бюджет передбачалося зниження ставки пенсійного збору – з 1,5% до 1,3% в 2006 році, з 1,3% до 1% в 2007 році, з 1% до 0,5% в 2008 році і до 0,2% – в 2009 році. У першому півріччі 2010 року діяла ставка зазначеного збору на рівні 0,5%.