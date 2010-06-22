Янукович: щонайменше 30% заборгованості з ПДВ – приписані

Щонайменше 30% заборгованості з податку на додану вартість – приписана заборгованість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні регіонального комітету економічних реформ у Запоріжжі.

«Ми почали відпрацьовувати це питання (питання погашення заборгованості з ПДВ), і вже знаємо: там дуже багато приписаного, придуманого податку. Щонайменше, 30% тих, кому держава заборгувала ПДВ, ми сьогодні знайти не можемо», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що проблемою погашення заборгованості з ПДВ тим, кому держава дійсно винна, вона займатиметься вже найближчим часом, зокрема, за допомогою реструктуризації боргу і випуску ПДВ-облігацій.

Як повідомляв УНІАН, податкові адміністрації, станом на 17 червня, одержали 809 заявок на відшкодування ПДВ-облігаціями 5,2 млрд. грн. заборгованості з податку на додану вартість. Про це 21 червня повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Олексій ЛЮБЧЕНКО.

Він також уточнив, що згідно із законом про держбюджет загальна сума, на яку будуть випущені ПДВ-облігації для відшкодування заборгованості з повернення податку, становить 19,5 млрд. грн. Це сума відшкодування ПДВ для 3231 платника податку.

Крім того, О.ЛЮБЧЕНКО повідомив, що одним із перших підприємств, які звернулися до податкових органів для відшкодування ПДВ цінними паперами, стало ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», і податковими органами підтверджена сума відшкодування цьому підприємству ПДВ у розмірі 600 млн. грн.

Нагадаємо, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави з виплат. Дисконт планується на рівні не більш як 10%.

Планується, що щорічно погашатиметься по 20% ПДВ-облігацій.