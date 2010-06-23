Для узгодження Бюджетного і Податкового кодексів створять робочу групу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне створити робочу групу для узгодження Бюджетного і Податкового кодексів.

Про це він заявив у інтерв’ю 5 каналу.

За словами голови ВР, сьогодні ці законопроекти доопрацьовуються окремо. Але він вважає, що після завершення терміну подачі пропозицій до 2-го читання, необхідно “створювати одну інтегровану робочу групу, яка б опрацювала ці два документи для того, щоб вони були співзвучні”.

В.ЛИТВИНИ зазначив, що ці два документи необхідно узгодити між собою, щоб “не напартачити”.

“У нас весь час аврал. І в цьому авралі нам дуже важливо не напартачити”, – сказав голова ВР.