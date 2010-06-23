Євро продають

Долар США виріс проти євро на торгах у вівторок на тлі згасання оптимізму, пов'язаного із зростанням китайського юаня, при цьому інвестори проявляли обережність перед тим, як Федеральна резервна система (ФРС) США представить свою оцінку темпів відновлення світової економіки.

Негативно на настроях учасників ринку також позначилася нова хвиля побоювань з приводу європейського фінансового сектора. Обумовлена цим невизначеність сприятливо позначалася на доларі і японській ієні, які функціонують як валюти-притулки, у збиток єдиній європейській валюті.

Комітет з операцій на відкритому ринку ФРС, який встановлює рівні процентних ставок, оголосить про своє рішення щодо ключової процентноїй ставки цієї середи. Підвищення ставки від комітету не чекають, проте, інвестори досконально вивчать його заяву у пошуку натяків на те, коли може бути посилена грошово-кредитна політика.

Незважаючи на обережний тон на ринках, британський фунт продемонстрував зростання проти долара після того як агентство Fitch Ratings прихильно оцінило бюджет британського уряду, що передбачає "затягування пасків" у бюджетній сфері.