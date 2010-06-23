У світі побільшало мільйонерів

В усьому світі у 2009 році кількість мільйонерів збільшилася на 17,1% порівняно з 2008 роком, сказано у доповіді американського інвестиційного банку Merrill Lynch.

Таким чином, тепер налічують близько 10 млн. мільйонерів, а їх сукупний капітал виріс на 18,9% - до $39 трлн.

На першому місці за темпами приросту володарів капіталу знаходиться Гонконг - у цьому регіоні Китаю цей показник склав 104%, на другому - Індія (51%). Третє місце займає Ізраїль - 42,7%. Америка зберегла за собою позицію батьківщини мультимільйонерів - у країні проживає 31% або 3,1 млн. зі світового клубу багатіїв.

Разом з мільйонерами ознаки відновлення почала подавати і торгівля такими предметами розкоші як особисті літаки, дорогі яхти, коштовності та витвори мистецтва, відзначено у дослідженні.