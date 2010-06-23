У міжнародних судах тривають 15 процесів проти України

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в міжнародних судах тривають 15 процесів проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні на розширеному засіданні уряду за участі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Зараз проти України проходять 15 судових процесів, а загальна сума позовів – більше, ніж весь державний бюджет", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, зараз уряд України вимушений щодня перераховувати 2,7 млрд. грн. для виплати боргів.

"Робота попереднього уряду – це вже матеріал не для економістів, а для слідчих", - переконаний прем’єр-міністр.