Міжбанк: відкриття торгів - 7,9070/7,9200 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9070/7,9200 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2553/0,2556, котирування по євро-гривні пішли вниз - 9,7190/9,7280.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2293/1,2295 (вівторок - 1,2313/1,2315).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9107.