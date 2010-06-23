Проект Податкового кодексу потребує серйозного доопрацювання

Проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді, і потребує серйозного доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

"Вважаю, що Податковий кодекс у сьогоднішньому вигдяді не є збалансованим, і вимагає серйозного доопрацювання, і я упевнений, що на сьогодні він не має достатньої підтримки в парламенті, тому треба над ним працювати", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Податковий кодекс повинен готуватися не для податківців, а для промисловців і людей.

Президент сказав, що документ треба доопрацювати уряду і парламенту спільно.

При цьому В. ЯНУКОВИЧ заявив, що необхідно збалансувати проект Податкового кодексу і проект Бюджетного кодексу наскільки це буде можливо.

"Скільки для цього треба часу - ми побачимо. Треба робити швидко, погоджувати з громадськими організаціями, проводити громадські слухання, прислухатися до підприємництва і після цього його приймати", - сказав Президент України.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Податковий кодекс повинен відповідати європейським стандартам. Він також зауважив, що практика інших країн свідчить, що неможливо Податковий і Бюджетний кодекси збалансувати, "як то кажуть, з першого разу". "Потім життя покаже, які треба робити поправки і зміни", - сказав Президент.

В. ЯНУКОВИЧ висловив готовність брати участь у роботі над підготовкою кодексів.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

"За" проголосували: з фракції Партії регіонів 169 народних депутатів, з фракції БЮТ - 22, НУ-НС - 7, КПУ - 27, Блоку Литвина - 19, позафракційних - 3.

Опозиційні политики гостро критикували положення проекту Податкового кодексу.