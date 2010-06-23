Бюджет Києва на 2010 р. становить 16 млрд. грн.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав рішення Київради "Про бюджет міста Києва на 2010 рік", згідно з яким загальний обсяг прибутків бюджету столиці на поточний рік складає 16 млрд. 51 млн. 45,9 тис. грн., у тому числі субвенцій з державного бюджету України - 1 млрд. 687 млн. 398,4 тис. грн.

Документ офіційно оприлюднено на сайті муніципальної газети "Хрещатик".

При цьому загальний обсяг витрат міського бюджету на цей рік затверджено у розмірі 16 млрд. 117 545,8 тис. грн. з урахуванням субвенцій.

Витрати загального фонду бюджету столиці складуть 13 млрд. 534 млн. 900,9 тис. грн., витрати спеціального фонду - 2 млрд. 566 млн. 665 тис. грн.

Це рішення набуває чинності з дня його офіційної публікації і застосовується з 1 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Київрада затвердила бюджет столиці і Програму соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік 14 травня ц.р. За затвердження бюджету голосували 80 зі 107 присутніх у залі депутатів, інші не брали участі в голосуванні.

У процесі обговорення представники різних фракцій внесли ряд пропозицій щодо збільшення витрат на ті чи інші галузі господарства.

За пропозицію секретаря Київради Олеся ДОВГОГО проект бюджету затвердили з урахуванням поданих пропозицій спочатку за основу (підтримали 79 зі 107 депутатів), і відразу після цього документ прийняли в цілому.

В інтерв'ю журналістам член постійної комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку Сергій МЕЛЬНИК (БЮТ) не зміг назвати основні показники затвердженого бюджету, оскільки не були враховані статті витрат, які тоді внесли депутати Київради.

Він сказав, що перед початком засідання Київради відбулося засідання Бюджетної комісії, на якому депутати також озвучували свої пропозиції, які пізніше звучали і в сесійному залі.

"Зрозуміло, що ці пропозиції стосувалися додаткових витрат бюджету, а не прибутків. Усі пропозиції, які були озвучені, а можливо, і не усі озвучені, вони вписані у протокол Бюджетної комісії, про який говорив ДОВГИЙ (на засіданні сесії, пропонуючи депутатам затвердити бюджет Києва - УНІАН). Яка загальна сума по цих пропозиціях і за рахунок чого планується профінансувати ці пропозиції, я не можу відповісти, будучи членом Бюджетної комісії", - сказав С. МІРОШНИК.

Водночас депутатам для ознайомлення роздали проект бюджету Києва на поточний рік, де вказано, що передбачені надходження у сумі 14 млрд. 650 млн. грн., у тому числі субвенцій з державного бюджету України у розмірі 1 млрд. 687 млн. грн.

Бюджет витрат пропонувалося затвердити в розмірі 14 млрд. 691 млн. грн.

Сума відрахувань до держбюджету складає 6,4 млрд. грн..