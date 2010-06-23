Кредити для бізнесу здешевшують?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Національному банку й уряду вирішити питання про здешевлення кредитів, які надаються для розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення В.ЯНУКОВИЧ дав сьогодні в ході розширеного засідання Кабінету міністрів України.

Він зазначив, що уряд повинен визначити галузі економіки, які потребують здешевлення кредитів, і до їх переліку має обов`язково увійти сільське господарство.

«Разом із урядом, Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН), із залученням голів обладміністрацій визначити пріоритетні напрямки й домовитися, залежно від можливості Нацбанку, про суттєве зниження кредитної ставки для кредитування окремих проектів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що забезпечити можливість надання пільгових кредитів аграріям необхідно на період збиральної кампанії.

У свою чергу голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ зазначив, що така можливість є. «Зараз є 5 державних банків, на яких можна сконцентрувати ті проекти, які важливі для економічного розвитку держави. Є можливість вирішити цю проблему», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.