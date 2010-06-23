За півроку транзит нафти та газу через Україну зріс на 40%

За перше півріччя поточного року транзит нафти і газу через територію України збільшився на 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України повідомив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

"Можна підвести підсумок за перше півріччя. У нас зростання показників по транзиту газу на 40%, приблизно така ж тенденція по збільшенню транзиту нафти", - сказав Ю.БОЙКО.

Він також сказав, що нині припинено скорочення видобутку нафти і газу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, транзит природного газу по території України у січні-травні 2010 року збільшився на 41,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Транзит нафти по території України у січні-травні скоротився на 35,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.